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Niğde'den 15 ülkeye elma ihracatı

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Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de hasat edilen elmalar, Rusya, Irak, Suriye ve Hindistan olmak üzere 15 ülkeye gönderiliyor. Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, elma hasadının devam ettiğini ve Türkiye'nin elma ihracatının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de hasat edilen elmalar, Rusya, Irak, Suriye ve Hindistan olmak üzere 15 ülkeye gönderiliyor.

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de ağustos ayında başlayan elma hasadının ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Niğde'de en fazla gala, golden, skarlet gibi elmaların üretildiğini belirten Kaplan, Türkiye'nin, dünyada elma üretiminde 4 milyon 817 bin 500 tonla 3'ncü, Niğde'nin ise elma fidanı bakımından Türkiye'de birinci, üretimde ise Isparta'dan sonra ikinci sırada yer aldığını anlattı.

Kaplan, Türkiye'nin elma ihracatının fazla olmadığına işaret ederek, "Geçen yıl 500 bin ile 600 bin ton arasında elma rekoltesi varken bu yıl kırmızı elma rekoltesinde yüzde 40 düşüş bekleniyor. Bu rekoltenin düşmesi güz ayında yağışların fazla olmaması ve yazın sıcakların fazla olmasından kaynaklanıyor. Devletimizin bahçe kurulumu tesislerine verdiği destek var ama üretilen ürünlerin ihraç edilmesi için ihracatın ve ihracatçının desteklenmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Niğde'de üretilen elmaların Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleri ile Rusya olmak üzere 15 ülkeye ihraç edildiğine işaret eden Kaplan, en çok Hindistan'a elma gönderildiğini bildirdi.

Kaplan, bu yıl rekoltenin düşük, fiyatın yüksek olmasını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda ilimizde elmanın kilosu 14-19 lira arasında satılıyor. Elma sezonu iyi başladı, sonu da iyi biter inşallah. Elma diğer ürünlere bakıldığında üreticisini tatmin edecek durumda. Geçen yıl yaklaşık 600 bin ton civarında rekolte olmuştu ama bu yıl özellikle kırmızı elmada rekoltede yüzde 30-40 azalma bekliyoruz. Bu yıl yaklaşık 370 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Üretim planlaması şu anda Tarım ve Orman Bakanlığının gündeminde ama planlama tam yapılırsa üreticilerimiz de ona göre ekim ve dikim yapabilir."

Kaynak: AA / Güncel

Atilla Kaplan Hindistan Türkiye Suriye Rusya Irak Ekonomi Güncel Haberler

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