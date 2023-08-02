Niğde'de fabrika inşaatında çalışan genç işçi hayatını kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesinde bir fabrikanın inşaatında çalışan genç bir işçi, beton kirişin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A'nın cenazesi, Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.