Niğde'de fabrika inşaatında çalışan genç işçi hayatını kaybetti
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Niğde'nin Bor ilçesinde bir fabrikanın inşaatında çalışan genç bir işçi, beton kirişin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A'nın cenazesi, Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında çalışan genç bir işçi, beton kirişin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan M.A. (23), düşen prefabrik beton kirişin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, M.A'nın yaşamını yitirdiğini belirlerdi.
M.A'nın cenazesi, Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel