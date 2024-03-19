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Niğde'de Down Sendromlu Gençler İçin 'Hayat Kahvesi' Hizmete Girecek

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Niğde'de down sendromlu gençler ve özel bireylerin sosyal hayata adapte olmaları için 'Hayat Kahvesi' hizmete girecek. Kahvede down sendromlu gençler tarafından hazırlanan özel lezzetler servis edilecek. Aynı zamanda atölye, sergi alanı ve etkinlik merkezi olarak kullanılacak.

Niğde'de down sendromlu gençler ve özel bireylerin sosyal hayata adapte olmaları için "Hayat Kahvesi" hizmete girecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Efendibey Mahallesi'ndeki Mustafa Yiğit Millet Bahçesi'nde yarın faaliyete geçecek "Hayat Kahvesi"nde down sendromlu gençler tarafından hazırlanacak özel lezzetler, yine bu gençler tarafından servis edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Hayat Kahvesi'nin sadece bir kafe değil, aynı zamanda down sendromlu gençlerin ve özel bireylerin yeteneklerini sergileyebilecekleri bir atölye, sergi alanı ve etkinlik merkezi olacağını belirtti.

Hayatın her alanında önemli proje ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Down sendromlu ya da özel çocuklarımızın ve gençlerimizin ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları ve zorlukları biliyoruz. Her biri özel bir değer olan çocuklarımızın yaşadığı sorunların en aza indirilmesi, ailelerinin yaşadığı sıkıntıların bir nebze de olsun aşılması amacıyla belediye olarak her türlü imkanı seferber ediyoruz. Bu amaç doğrultusundaki yatırımlarımız artarak devam edecek."

Kaynak: AA / Güncel

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