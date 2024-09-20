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Niğde'de Dilenciye 10 Bin 150 Lira Cezası

Niğde'de Dilenciye 10 Bin 150 Lira Cezası
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Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilik yapan bir kişiyi yakalayarak üzerinden 10 bin 150 lira para çıkardığı açıkladı. Ekipler, vatandaşların duygularını istismar edenlere karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hakkında işlem yapılan bir dilencinin üzerinden 10 bin 150 lira çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin kentin en işlek noktalarında dilencilik yaparak, vatandaşın duygularını istismar edenlere karşı çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezinde dilencilik yaparken zabıta ekiplerince yakalanan bir kişinin üzerinden çıkan 10 bin 150 liraya el konuldu.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel

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