Haberler

Türkiye'nin beyaz lahana üretiminin yüzde 20'si Niğde'den

Türkiye'nin beyaz lahana üretiminin yüzde 20'si Niğde'den
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin beyaz lahana üretiminde Samsun'un ardından ikinci sırada yer alan Niğde'de, bu yıl rekoltenin 135 bini geçmesi bekleniyor. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü, Türkiye'de yetiştirilen beyaz lahananın %20'sinin Niğde'den karşılandığını açıkladı.

TÜRKİYE'nin beyaz lahana üretiminde Samsun'un ardından 2'nci sırada yer alan Niğde'de hasadın sonuna gelindi. 2024'te 132 bin 155 ton olan rekoltenin, bu sene 135 bini geçmesi bekleniyor. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete, Türkiye'de yetiştirilen beyaz lahananın yüzde 20'sinin Niğde'den karşılandığını söyledi.

Elması ile ünlü Niğde, lahana üretiminde de üst sıralara yerleşti. Samsun'un ardından ikinci sırada yer alan Niğde'de, bu yıl 19 bin 240 dekar alana lahana ekildi. Kentte yaklaşık 2 ay önce başlayan beyaz lahana hasadında sona gelindi. 2024'te 132 bin 155 ton olan rekoltenin, bu sene 135 bini geçmesi bekleniyor. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete, 2024 yılı TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde beyaz lahana üretiminin 660 bin 357 ton olduğunu, bunun 132 bin 155 tonluk kısmının Niğde'den hasat edildiğini söyledi.

BOR VE ULUKIŞLA'DA DA ÜRETİLİYOR

Türkiye'de yetiştirilen beyaz lahananın yüzde 20'sinin Niğde'den sağlandığını belirten Mete, "Niğde'de beyaz lahana üretimi, merkez ilçeye ek olarak Bor ve Ulukışla ilçelerinde yoğunlaşıyor. Toplamda 25 yerleşim biriminde lahana üretimi yapılmakta olup, bu durum il genelinde tarımın çeşitlenmesini ve ekonomiye katkıyı artırıyor" dedi. Bu yıl toplam üretimin 135 bin 575 ton olarak gerçekleşmesini öngördüklerini belirten Mete, "Niğde tarımında beyaz lahana hem üretim miktarı hem de ihracat potansiyeli ile öne çıkıyor. Çiftçilerimiz modern tarım teknikleri ve devlet destekleri sayesinde verimlerini artırıyor" diye konuştu.

TARLADA TANESİ 20 LİRA

Niğdeli üreticiler ise tarlada tanesi 20 liradan alıcı bulunan beyaz lahana üretiminden memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
title