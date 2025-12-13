Türkiye'nin beyaz lahana üretiminin yüzde 20'si Niğde'den

TÜRKİYE'nin beyaz lahana üretiminde Samsun'un ardından 2'nci sırada yer alan Niğde'de hasadın sonuna gelindi. 2024'te 132 bin 155 ton olan rekoltenin, bu sene 135 bini geçmesi bekleniyor. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete, Türkiye 'de yetiştirilen beyaz lahananın yüzde 20'sinin Niğde'den karşılandığını söyledi.

Elması ile ünlü Niğde, lahana üretiminde de üst sıralara yerleşti. Samsun'un ardından ikinci sırada yer alan Niğde'de, bu yıl 19 bin 240 dekar alana lahana ekildi. Kentte yaklaşık 2 ay önce başlayan beyaz lahana hasadında sona gelindi. 2024'te 132 bin 155 ton olan rekoltenin, bu sene 135 bini geçmesi bekleniyor. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete, 2024 yılı TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde beyaz lahana üretiminin 660 bin 357 ton olduğunu, bunun 132 bin 155 tonluk kısmının Niğde'den hasat edildiğini söyledi.

BOR VE ULUKIŞLA'DA DA ÜRETİLİYOR

Türkiye'de yetiştirilen beyaz lahananın yüzde 20'sinin Niğde'den sağlandığını belirten Mete, "Niğde'de beyaz lahana üretimi, merkez ilçeye ek olarak Bor ve Ulukışla ilçelerinde yoğunlaşıyor. Toplamda 25 yerleşim biriminde lahana üretimi yapılmakta olup, bu durum il genelinde tarımın çeşitlenmesini ve ekonomiye katkıyı artırıyor" dedi. Bu yıl toplam üretimin 135 bin 575 ton olarak gerçekleşmesini öngördüklerini belirten Mete, "Niğde tarımında beyaz lahana hem üretim miktarı hem de ihracat potansiyeli ile öne çıkıyor. Çiftçilerimiz modern tarım teknikleri ve devlet destekleri sayesinde verimlerini artırıyor" diye konuştu.

TARLADA TANESİ 20 LİRA

Niğdeli üreticiler ise tarlada tanesi 20 liradan alıcı bulunan beyaz lahana üretiminden memnun olduklarını söyledi.