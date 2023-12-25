Niğde Belediyesi Araçlarını Hizmete Aldı

Niğde Belediyesince alınan araçlar, Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hizmete giren araçları inceleyerek, İtfaiye Müdürü Bayram Özmen'den bilgi aldı.

Burada bir konuşma yapan Özdemir, hizmete aldıkları 7 araçtan 6'sının itfaiye aracı olduğunu söyledi.

İtfaiye araçlarından 4'ünün yeni, 2'sinin üst ekipmanlarının yenilendiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğümüze 11 tonluk bir vincimizi kazandırdık. Göreve geldiğimiz günden beri yaklaşık 80 aracı Niğde Belediyesinin araç filosuna kazandırdık. Yaklaşık 200 aracımız var. Göreve geldiğimizde birçok araç kiralıktı. Lizing ve hibelerle aldığımız araçlarla şu an neredeyse iş makinelerinden kiralık aracımız yok denecek kadar az. Bu da bizler için gurur verici."

Niğde Müzesi ziyarete kapatıldı

Niğde Müzesi, yeni müze binası yapılıncaya kadar ziyarete kapatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün internet sitesine yer alan bilgiye göre, Niğde Müzesi, Bakanlığın emriyle yeni bir müze binası yapılıncaya kadar kapalı kalacak.