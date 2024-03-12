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Niğde Belediyesi 7 mahallede iftar sofrası kuracak

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Niğde Belediyesi, 7 mahallede iftar sofrası kuracak ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Ramazan etkinlikleri kapsamında eğitimci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerle buluşmalar gerçekleştirilecek.

Niğde Belediyesi, 7 mahallede iftar sofrası kuracak, etkinlik düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi, 13 Mart'ta İlhanlı, 15 Mart'ta Selçuk, 18 Mart'ta İnönü, 20 Mart'ta Şahinali, 22 Mart'ta Özbelde, 26 Mart'ta Nar ve 29 Mart'ta Efendibey mahallelerinde iftar sofrası kuracak.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek ramazan etkinlikleri kapsamında ise 14 Mart Perşembe eğitimci ve yazar Alişan Kapaklıkaya, 19 Mart Salı yazar, besteci ve akademisyen Hakan Mengüç, 21 Mart Perşembe sanatçı Eşref Ziya Terzi, 27 Mart Çarşamba da yazar ve sanatçı Mustafa Cihat sevenleriyle bir araya gelecek.

Programlarda, meddah gösterileri, tasavvuf müziği konserleri, çocuk ve yetişkinlere yönelik yarışmalar, ilahiler, orta oyunları ve Hacivat-Karagöz gösterileri gibi etkinlikler de yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşamak istediklerini belirterek, "Çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için ayrı ayrı etkinliklerin yer alacağı programlara tüm vatandaşlarımızın katılmalarını bekliyoruz. Ramazan ayını tebrik ediyor, tüm hemşehrilerimize sağlık, mutluluk ve huzurlu günler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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