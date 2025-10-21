Nicolas Sarkozy İçin Serbest Bırakma Başvurusu Yapıldı

Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan mahkum edildiği 5 yıl hapis cezasını çekmek için cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin serbest bırakılması için başvuru yapıldığı belirtildi.

Sarkozy'nin avukatı Christophe Ingrain, Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, "Sizinle konuştuğumuz şu anlarda, (Sarkozy'nin) serbest bırakılması için başvuru yapıldı." dedi.

Paris Temyiz Mahkemesinin bu başvuruyu değerlendirmek için 2 ay süresi bulunuyor.

Öte yandan, Yargıtay Başsavcısı Remy Heitz kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in Sarkozy'yi hapisteyken ziyaret edeceğine dair açıklamasını değerlendirdi.

Heitz, ziyaretin "hakimlerin bağımsızlığını zedeleme" riski taşıdığını dile getirdi.

Darmanin ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, eski bir cumhurbaşkanının hapisteyken güvenliğini sağlamanın, hakimlerin bağımsızlığını etkilemediğini ve görevinin bir parçası olduğunu savundu.

Sarkozy 5 yıl hapse mahkum edilmişti

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.