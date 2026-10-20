New York borsası günü karışık kapatırken Dow Jones 500 puanın üzerinde yükseldi

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New York borsası, yapay zeka bağlantılı hisselerdeki zayıf seyre karşın güçlü şirket bilançoları ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,02 artışla 52.495,88 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artarak 7.712,57 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalışla 26.424,82 puana geriledi.

ABD'de bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, şirketlerin finansal sonuçları piyasaların seyrinde etkili oldu.

Sanayi ürünleri üreticisi 3M'in hisseleri, beklenenden iyi gelen finansal sonuçları ve şirketin yılın tamamına ilişkin kar tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 5,8 değer kazandı.

Savunma şirketi Northrop Grumman'ın hisseleri de beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından yüzde 4,5 yükseldi.

General Motors'un hisseleri ise üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen şirketin yılın tamamına ilişkin kar beklentilerini daraltmasıyla yüzde 6,8 değer kaybetti.

Piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklaması beklenen SpaceX ve Netflix'in hisseleri de günü düşüşle tamamladı. SpaceX hisseleri yüzde 0,1, Netflix ise yüzde 1,7 geriledi.

Yapay zeka yatırımlarının finansman maliyetleri ve bu yatırımların sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürürken, işlem gününün ilerleyen saatlerinde yapay zeka bağlantılı bazı hisselerde toparlanma görüldü.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji arzına ilişkin endişelerle yükselen petrol fiyatları bir miktar gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerindeki seyrini korudu.

Tahvil faizlerindeki hareketler de izlenirken ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,11 seviyesinde seyretti.

Kaynak: AA