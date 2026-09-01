Jeopolitik Gerilim ve Faiz Endişesi Borsayı Düşürdü

NEW New York borsası, artan jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatları ile tahvil faizlerini tırmandırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,79 azalarak 52.766,88 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,71 azalışla 7.631,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 kayıpla 26.099,77 puana indi.

Orta Doğu'da ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sonrasında yükselen tansiyon piyasaların seyrinde etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Tahran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Eğer başarısız İran devleti, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak." ifadesini kullandı.

Trump, İran'a yönelik "en büyük" saldırının halen gerçekleştirilmediğini belirterek, bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini savundu.

Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatlarında uzun vadeli aksamalar yaşanabileceğine dair endişelerle petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 5,4 artarak 95,36 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 6 artışla 90,86 dolardan alıcı buldu.

Artan petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine ilişkin beklentilerin sürmesiyle uzun vadeli tahvil faizleri artış gösterdi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan artışla yüzde 4,79'u aştı, 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 5,27'ye yaklaştı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyonun beş yılı aşkın bir süredir yüksek seyrettiğini belirtti.

Verilerin enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine dair güven vermesi durumunda politika duruşunu değerlendirmek için biraz daha zamanları olacağını kaydeden Barr, "Ancak enflasyonun yeterince yavaşlamadığı görülürse, faizleri artırmak için kararlı bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, temmuzda 7 milyon 271 bine çıkmasına karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 54,6'ya düşerek imalat sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret etti.

Öte yandan, Apple'ın yeni üst yöneticisi (CEO) John Ternus, Tim Cook'tan devraldığı görevine başlarken, şirketin hisseleri yüzde 2,6 değer kazandı.?

Kaynak: AA