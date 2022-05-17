Nevşehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de polisin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yaptığı sokak uygulamalarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de polisin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yaptığı sokak uygulamalarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kentte, son bir hafta içinde 31 şüpheli gözaltına alındı, 253,78 gram sentetik uyuşturucu ile 25 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden Y.B, Y.Ö, ve J.G, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Cumhuriyet, Nevşehir, Güncel, Haberler

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