Nevşehir'de sağanak nedeniyle dere yatağında kalan 2 otomobil iş makinesiyle kurtarıldı - Haberler

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Nevşehir'de sağanak nedeniyle dere yatağında kalan 2 otomobil iş makinesiyle kurtarıldı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de sağanak nedeniyle dere yatağında kalan 2 otomobil iş makinesiyle kurtarıldı

Nevşehir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, dere yatağına park edilen iki otomobil yağmur sularının yükselmesinin ardından iş makinesi ile kurtarıldı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, dere yatağına park edilen iki otomobil yağmur sularının yükselmesinin ardından iş makinesi ile kurtarıldı.

Nar beldesinde hafta sonunu bağ evinde geçirmek isteyen vatandaşlar, sağanak yağışa arazide yakalandı.

Öz mevkisinde dere yatağına park edilen iki otomobil, yağışın ardından su debisinin yükselmesi nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Nar Belediyesinden yardım isteyen vatandaşların araçları, iş makinesinin desteği ile dere yatağından çıkarıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, Otomobil, Nar, Güncel, Haberler

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