NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN ARAP TAVŞANI, AĞRI'DA GÖRÜNTÜLENDİ

DÜNYA Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı, Ağrı'nın tutak ilçesinde görüntülendi.

Tutak ilçesinin Yukarı Kargalık köyüne bağlı Zozo mezrasında yaşayan Ferdi Sayan tarafından, saat 22.00 sıralarında eve giderken köy yolunda duran Arap tavşanını cep telefonu ile görüntüledi. Otomobilin ışığı önünde sağa sola zıplayan Arap tavşanı bazen de yol kenarına girerek saklandı. Bir kaç dakika sonra tekrar ışığa gelen tavşan daha sonra gözlerden kayboldu.

İlk kez böyle bir hayvan gördüğünü söyleyen Sayan, Yolun ortasında ilginç bir hayvana denk geldik. Tavşan gibi kulakları, fare gibi gövdesi ve kanguru gibi ayakları vardı. Aracımı durdurup, cep telefonu ile çektim. Bir süre sonra araziye doğru giderek gözden kayboldu. Tanıdık veteriner hekimlerine gönderdim ve bunun nesli tükenmekte olan Arap tavşanı olduğunu söylediler. Köyümüzün çevresinde böyle bir hayvanı çekip kayıt altına aldığım için mutluyum dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel