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Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Öğretim Üyesi Silahla Yaralandı

Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, silahla yaralanan öğretim üyesi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı ve diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.