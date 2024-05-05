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Nazilli'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Altıntaş Mahallesi Koca Camisi Caddesi'nde boşanma aşamasındaki karısı A.K'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan E.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.K, adliye çıkışında "Ben seni çok sevdim ama sen sadık bir eş olmayı beceremedin." ifadelerini kullandı.

Olay

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Koca Camisi Caddesi'nde A.K ile boşanma aşamasındaki kocası E.K arasında 29 Nisan'da tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.K, karısını bıçakla yaralamıştı.

Yaralı A.K, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ekipleri, bindiği araçla olay yerinden uzaklaşan E.K'yi 3 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonla gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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