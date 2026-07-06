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NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'yi anlatan sergiler Ankara'da ziyaretçilerle buluştu

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'yi anlatan sergiler Ankara'da ziyaretçilerle buluştu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'nin kültürel mirası, ekonomik ve teknolojik gelişimi ile diplomatik faaliyetlerini tanıtan sergiler açtı. Sergiler, Esenboğa Havalimanı, Armada AVM ve İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda ziyaretçilerle buluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında hazırlanan sergiler, başkentin farklı noktalarında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı devlet temsilcileri, diplomatik misyonlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve basın mensuplarının yoğun olarak bulunduğu alanlarda açılan sergiler aracılığıyla Türkiye'nin kültürel mirası, uluslararası başarıları, ekonomik ve teknolojik gelişimi ile küresel ölçekte yürüttüğü diplomatik ve insani faaliyetler kapsamlı bir içerikle tanıtılıyor.

NATO Ankara Zirvesi süresince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu, Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşacak sergiler, Türkiye'nin yumuşak güç unsurlarını öne çıkaran kültürel diplomasi çalışmalarına katkı sunmayı ve uluslararası ziyaretçilere Türkiye'yi bütüncül bir perspektifle anlatmayı hedefliyor.

NATO Zirvesi kapsamında hazırlanan " Türkiye'nin Değerleri" ve "Rakamlarla Türkiye Markasının Portresi" sergileri aracılığıyla Türkiye'nin kültürel zenginliği, uluslararası başarıları ve stratejik vizyonunun farklı hedef kitlelere aktarılması, ülkenin marka değerinin güçlendirilmesi, olumlu ülke algısının pekiştirilmesi ve kamu diplomasisi faaliyetlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
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