NATO Zirvesi'nde Savunma Harcamaları Gündemde

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 24-25 Haziran'daki Lahey Zirvesi'nde liderlerin savunma harcamalarını artırarak ittifakın caydırıcılığını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Rutte, yeni yüzde 3,5'lik savunma harcama hedefini sunacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 24-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'nde liderlerin ittifakın caydırıcılığı ve savunmasını güçlendirecek "cesur" kararlar almalarını beklediğini söyledi.

Rutte, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda anlaşılan "bir dizi iddialı yeni yetenek hedeflerinin" savaş uçakları, tanklar, insansız hava araçları, lojistik ve personele kadar birçok alanda ne gibi yatırımlara ihtiyaç olduğunu tanımladığını ifade etti.

Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefinin "havadan alınmış bir sayı" olduğunu belirten Rutte, Lahey'de teklif edeceği yeni yüzde 3,5'lik "temel savunma harcaması" hedefinin NATO savunma planlaması sürecine dayandığını kaydetti.

Rutte, 24-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak zirvede liderlerin ittifakın caydırıcılığı ve savunmasını güçlendirecek "cesur" kararlar almalarını beklediğini ifade ederek zirvede yüzde 5'lik harcama hedefi üzerinde anlaşılacağı düşüncesini paylaştı.

İsveç, yüzde 5'lik hedefe uyacak

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ülkesinin Rutte'nin Lahey'de teklif edeceği GSYİH'nin yüzde 5'inin savunmaya ayrılması hedefine ulaşacağını açıkladı.

Avrupa'nın kendi savunması için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Kristersson, "Hükümetim, (savunma harcamalarının) GSYİH'ye oranının yüzde 3,5'e çıkarılacağını zaten açıklamıştı ve bunu yaptık çünkü NATO Zirvesi'nde alınacak karardan bağımsız olarak, Rusya'dan gelecek tehditleri karşılamamız gereken özel bir coğrafi durumda olduğumuzun farkındayız." dedi.

Kristersson, İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik soruyu "Zaten pek çok açıdan çok kızışık olan bölgede gerilimi tırmandırmaya ihtiyacımız yok. Gerilimi düşürme çağrısında bulunuyoruz." diyerek cevapladı.

Rutte, 5 Haziran'daki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına yaptığı açıklamada, Lahey'deki zirvede savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmayı teklif edeceğini duyurmuş, bunun yüzde 3,5'inin "temel savunma harcamaları", yüzde 1,5'inin ise "güvenlik ve savunmayla ilgili diğer harcamalar"dan oluşacağını söylemişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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