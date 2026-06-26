Nato, Ankara Zirvesi'nde Milyarlarca Dolarlık Yeni Savunma Sözleşmeleri Açıklayacak

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ittifak üyelerinin savunma üretim kapasitesini artırmaya yönelik "on milyarlarca dolarlık" yeni savunma sözleşmelerinin duyurulacağını açıkladı.

Washington'da Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen "Front Page" etkinliğinde dün konuşan Rutte, artan küresel güvenlik tehditleri karşısında NATO ülkelerinin ekonomik güçlerini askeri kapasiteye dönüştürmeleri gerektiğini söyledi. Rutte, "Ekonomik gücümüzü askeri kabiliyetlere dönüştürdüğümüzden emin olmamız gerekiyor" dedi.

Temmuz ayında Ankara'da yapılacak zirvenin savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik ilerlemelerin sergileneceği bir platform olacağını belirten Rutte, " Ankara'da fırsatları nasıl değerlendirdiğimizi ve bu dönüşümü nasıl gerçeğe dönüştürdüğümüzü göstereceğiz. On milyarlarca dolarlık yeni sözleşme açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Rutte, zirvenin ilk gününde geniş kapsamlı bir savunma sanayi etkinliği düzenleneceğini belirterek, çok sayıda yeni sözleşme, mutabakat zaptı ve niyet mektubunun imzalanacağını söyledi.

"TÜRK İ YE'N İ N SAVUNMA SANAY İ DEVR İMİ TÜM İTTİ FAKA FAYDA SAĞLAYACAK"

Türkiye'de yaklaşık 3 bin savunma sanayi şirketinin NATO coğrafyasında faaliyet gösterdiğini kaydeden Rutte, Türk savunma şirketi Aselsan'a da övgüde bulundu.

Rutte, "Bu ilkbaharda Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'da yetenekli genç mühendislerle görüştüm. Onlar, Türkiye'nin savunma sanayi devrimine öncülük ediyor ve bu gelişme ittifakın tüm üyelerine fayda sağlayacak" dedi.

ZELENSK İ DE Z İ RVEYE KAT I LACAK

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de Ankara Zirvesi'ne katılacağını belirterek, "Zelenskiy Ankara'da bizimle olacak. Kendisine ve tüm Ukraynalılara desteğimizin sürdüğünü göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın özellikle insansız hava araçları ve anti-drone teknolojilerinde Rusya'nın önünde olduğunu savunan Rutte, NATO'nun Kiev'e mümkün olan tüm hava savunma sistemlerini sağlaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA