Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'ya Baskıyı Artırmanın Tam Zamanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'da beklenen ilerlemeyi kaydedemediğini belirterek, Moskova üzerinde baskıyı artırmanın gerekli olduğunu vurguladı. Ukrayna'ya desteğin güçlendirilmesi ve yaptırımların etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna sahasında beklediği ilerlemeyi kaydedemediğini belirterek, Moskova üzerinde baskıyı artırmanın "tam zamanı" olduğunu söyledi.

Rutte, Londra'da düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından basın toplantısında konuştu.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Rutte, "Müttefiklerin Ukrayna'ya desteğimizi daha da güçlendirmek için gösterdikleri inisiyatiften memnuniyet duyuyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'la hafta içi Washington'da yaptığı görüşmenin de verimli geçtiğini vurgulayan Rutte, "ABD'nin Rusya'nın en büyük petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlar, onları gelirden mahrum bırakacak ve (Rusya Devlet Başkanı Volodimir) Putin'in müzakere masasına oturması için üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artıracak. Yaptırımlar, Başkan Trump'ın bu savaşı sona erdirmeye ve Ukrayna'ya kalıcı bir barış getirmeye kesinlikle kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

Rutte, "Ukrayna'da Putin savaş alanında çok az ilerleme kaydediyor ve marjinal kazanımlar elde ediliyor. Bu kazanımlar çok büyük bir bedelle geliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Putin'in parası, askerleri ve fikirleri tükeniyor." ifadesini kullanan Rutte, "Rusya üzerindeki baskıyı artırmanın tam zamanı" olduğunu söyledi.

Rutte, müttefiklerin Ukrayna'ya verdiği desteğin işe yaradığının altını çizerek, "Bu desteği yaptırımlar ve ekonomik baskıyla birleştirmeliyiz." mesajını verdi.

ABD Tomahawk'ları değerlendiriyor

Ukrayna'ya sağlanacak silahlarla ilgili Rutte, her müttefikin ne tür silahlar sağlayacağına dair kararı kendisinin alması gerektiğini yineleyerek, Ukrayna'nın Rusya'daki hedefleri uzun menzilli silahlarla vurma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın ABD'den Tomahawk tipi seyir füzesi talebiyle ilgili Rutte, "Başkan (Trump) konunun incelenmeye devam ettiğini ve bunun ABD'nin kararına bağlı olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Icardi'ye dev talip! Şampiyon olmak için Arjantinli yıldızı istiyorlar
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.