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NATO savunma sanayisine daha hızlı üretim yapılması çağrısında bulundu

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak genelinde savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, 7-8 Temmuz'daki Ankara Zirvesi'nden somut sonuçlar beklediğini belirtti. Rutte, savunma harcamalarının ekonomik büyüme ve istihdamı da desteklediğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak genelinde savunma sanayisinin üretim kapasitesinin hızla artırılması gerektiğini vurgulayarak, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'nden somut sonuç beklentisini yineledi.

NATO Karargahı'nda ABD tarafından düzenlenen Transatlantik Savunma Sanayisi Erişim Forumu'nda 50'den fazla Amerikan şirketi ile Belçikalı savunma sanayisi temsilcileri bir araya gelerek transatlantik savunma işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele aldı.

Burada konuşan Rutte, savunma şirketlerine "daha fazla ateş gücünü daha kısa sürede üretme" çağrısında bulundu.

Rutte, "Sizler daha fazla üretim yaptığınızda caydırıcılık ve savunma duruşumuz daha güçlü olur ve hepimiz daha güvende oluruz." dedi.

Rutte, müttefiklerin geçen yıl NATO Lahey Zirvesi'nde üzerinde uzlaştığı gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'inin savunmaya ayrılmasını öngören yatırım planına işaret ederek, bu hedefin yalnızca bütçe artışından ibaret olmadığını söyledi.

NATO Ankara Zirvesi'nin somut sonuçların ortaya konulacağı bir zirve olması gerektiğini kaydeden Rutte, "Nakit kaynaklar kritik öneme sahip. Ancak gelecek ay Ankara'daki zirve yalnızca finansmanla ilgili olmayacak. Zirve aynı zamanda savaşa hazır kabiliyetlerle ve savunma sanayilerimizin önemli ölçüde büyütülmesiyle ilgili olmalı." diye konuştu.

Savunma harcamalarının ve sektöre yönelik yatırımların yalnızca güvenliği değil ekonomik büyümeyi ve istihdamı da desteklediğini kaydeden Rutte, savunma sanayisinin güçlendirilmesinin müttefik ülkelerde yeni iş imkanları oluşturacağını belirtti.

Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki savunma işbirliğinin önemine de değinen Rutte, "Benim kesin kanaatim şu ki savunmamız, fikirlerimizi, imkanlarımızı ve Atlantik'in her iki yakasında sahip olduğumuz sanayi kapasitesini bir araya getirdiğimizde en güçlü haline ulaşır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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