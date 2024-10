Naim'in filmini izledi, halterci oldu

Dünya ve Türk halter tarihinde unutulmaz isimler arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminden etkilenerek halterci olmaya karar veren devlet korumasındaki Özge, milli sporcu olup ülkesini dünyada temsil etmek istiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altındaki çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için çocukları her alanda destekliyor.

Sportif ve sanatsal alanlarda çocukların yeteneklerinin belirlenebilmesi amacıyla üniversitelerle, federasyonlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak çocukların yetenekleri tespit ediliyor.

Çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla bakım ve koruma altında bulunan tüm çocuklar en az bir spor dalına yönlendiriliyor.

Bu çocuklardan Bakanlığa bağlı Saray Çocuk Evi'nde devlet korumasında yetişen 20 yaşındaki Özge, 2021 yılında Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledikten sonra halter sporuna yöneldi.

Antrenörü ve arkadaşlarının desteğiyle yarışmalara hazırlanan ve geçen yıl halterde 76 kiloda Gençler Türkiye 3'üncüsü olan Özge'nin en büyük hayali milli sporcu olarak ülkesini Avrupa ve dünyada temsil etmek. Özge, spora olan bu tutkusunu ve azmini AA muhabirine anlattı.

Naim Süleymanoğlu'nu örnek aldı

Naim Süleymanoğlu'nun filmini izlediği 2021 yılında halterci olmaya karar verdiğini ifade eden Özge, şunları kaydetti:

"Yaşadığı zorluklara rağmen hiçbir zaman vazgeçmedi. Ona boşuna 'dünyayı kaldıran adam' demediler. Arkadaşım da halterciydi. Bana Naim Süleymanoğlu'ndan bahsetti. Avrupa'da derece yaparsak nelere sahip olabileceğimizi, ismimizi nasıl duyurabileceğimizi anlattı. Naim Süleymanoğlu, ne yapmak istediyse hiç vazgeçmedi, ona sıkıca sarıldığında sonunda illa ki bir zaferi olacağına inandı. Beni aşırı gururlandırdı. Ben yapamayacağıma inandım ama arkadaşlarım beni yapabileceğime inandırdı. Kendime inandım, güvendim. İlk yarışa bu spora başladıktan 2 ay sonra çıktım. O zaman da hep içimde 'Yapabilecek miyim?' diye bir stres vardı. İlk yarışta Ankara 2'ncisi oldum. Ardından okullar arası yarışmaya katıldım, onda da Türkiye 3'üncüsü oldum. Bir yıl önce de 76 kiloda Gençler Türkiye 3'üncüsü oldum."

Sporun kendine çok şey kattığını anlatan Özge, sporla kendine bir rutin ve disiplin sağladığını, psikolojik olarak da iyi hissettiğini söyledi.

Özge, "İnsan hayatında bir düzen yokken bile belli bir rutini oluştuğu için o rutine uymak zorundaymışsın gibi hissediyorsun. Mesela ben hasta olduğum zaman okula gitmem ama antrenmana koşa koşa giderim. Çünkü bu bir sporcu kuralıdır. Ne olursa olsun antrenmandan hiçbir zaman vazgeçmedim çünkü bir gün bile antrenman yapmamak insan vücuduna aşırı etki ediyor ve psikolojik olarak çökertiyor." diye konuştu.

"Sporcu yetiştirmek istiyorum"

Kendisine koyduğu hedeflerden bahseden Özge, ilk hayalinin Türkiye birincisi, ardından da Avrupa birincisi olmak olduğunu belirtti.

Sürecin kolay olmayacağının farkında olduğunu belirten Özge, "Hedeflerin ne kadar büyükse o kadar da çalışman gerekiyor. Ne kadar çalışırsan emeğinin karşılığını o kadar alırsın. Milli sporcu, hakem olmak, sporcular yetiştirmek için antrenör olmak istiyorum. Ocak ayında Gençler Türkiye Şampiyonası var, ona katılacağım. Onun için hazırlanıyorum. Orada büyük ihtimal milli takım seçmeleri olur. Orada inşallah seçilirsem, Avrupa'ya gitmek nasip olur." ifadelerini kullandı.

"Onun gibi olmak çok isterim"

Gençler Türkiye Şampiyonası için sıkı hazırlık yaptığını belirten Özge, her gün en az 2 saat antrenman yaptığını anlattı.

Örnek aldığı Naim Süleymanoğlu gibi olmak istediğini anlatan Özge, şunları söyledi:

"O da çalıştı, başardı ama ben de çalışıp belki onun gibi olabilirim, onun gibi olacağım. Bunu her zaman düşünüyorum ama herkes gibi de olamazsın. Çünkü gerçekten onun edindiği yerle benim edindiğim yer çok farklı olacak camiada. Çünkü o bizim ilk örneğimiz. Onun dışında böyle gelir mi bilmiyorum ama tabii onun gibi olmak çok isterim."

"İnsan istediği zaman her şeyi yapabilir, her şeyi başarabilir"

Kadınlara seslenerek yeteneklerinin peşinden koşmalarını, kendilerini keşfetmelerini isteyen Özge, şunları kaydetti:

"Söylemek istediğim, 'yapamıyorum' diye hiçbir şey yok. İnsan istediği zaman her şeyi yapabilir, her şeyi başarabilir, yeter ki yapmak istesin. Herkes bana, 'Halter erkek sporu, kızların ne işi var yapamazsın, edemezsin.' dedi. Ben tam tersi bu zamanda kızların daha güçlü olmasını istiyorum. Kızlara demek istediğim, hiç kimsenin diyeceklerine aldanmadan, ne yapmak istiyorsanız özgür şekilde yapın. Bence kadınların erkeklerden daha güçlü olması lazım ve halter sporunda genelde başarı kadınlarda daha fazla. Her zaman bize bir ön yargı var. 'Kadınlar yapamaz.' ama öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey olduğuna inanmıyorum."