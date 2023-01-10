Müzisyen Hakan Yelbiz, tatil yolunda hayatını kaybetmiş

MUĞLA'da, trafik kazasında yaşamını yitiren müzisyen Hakan Yelbiz (47) ile yaralanan eşi Sabine Ayper Yelbiz'in tatil için Milas ilçesi Çökertme Mahallesi'ndeki aile dostlarının yanına gittiği ortaya çıktı.

MUĞLA'da, trafik kazasında yaşamını yitiren müzisyen Hakan Yelbiz (47) ile yaralanan eşi Sabine Ayper Yelbiz'in tatil için Milas ilçesi Çökertme Mahallesi'ndeki aile dostlarının yanına gittiği ortaya çıktı. Sabine Ayper Yelbiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hakan Yelbiz'in cenazesinin otopsinin ardından Mersin'e gönderileceği bildirildi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Milas ilçesi Selimiye Mahallesi Söke kara yolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan gitarist ve aranjör Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yelbiz ve yanındaki eşi Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Sabine Ayper Yelbiz ise ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.