Müzikle Cimnastik: Talha Şirin'in Eğlenceli Yöntemi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bağlama çalan, türküler seslendirerek akrobatik hareketler yapan cimnastik antrenörü Talha Ubeyde Şirin, geleceğin cimnastik sporcularını yetiştiriyor.

Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli 27 yaşındaki Şirin, antrenmanlarda uyguladığı eğlenceli yöntemlerle çocukların spora ilgisini artırdı.

Altı yaşında başladığı tekvando branşında milli sporcu olan Şirin, spor salonunda verdiği cimnastik kursunda bağlama çalıyor, türküler seslendirerek öğrencilere sporu sevdiriyor.

Bağlamayla akrobatik hareketler yapan Şirin, eğlenceli hale getirdiği antrenmanlarla sporcuların bedensel ve kültürel gelişimine katkı sağlıyor.

"Çocuklar, müzik ve sporla mutlu oluyor"

Şirin, AA muhabirine, müzik sayesinde çocuklara cimnastiği sevdirmeyi amaçladığını söyledi.

Spor ve sanatın güzelliğini en iyi şekilde yansıtmaya çalıştığını belirten Şirin, "Bağlama çalıyorum, spor yapıyorum ve havada salto yapabiliyorum. Okulun spor salonunda bağlamayla takla attım ve başarılı olduk. Spor ve sanatın güzelliğini yansıtıyorum. Antrenman yapan çocuklar, müzik ve sporla mutlu oluyor. İlk önce nasıl yapıldığını gösteriyorum, sonra çocuklara yaptırıyorum. Bağlama çalarken bir anda ritme giriyorum. Ritimle hareketler yapıyoruz." diye konuştu.

Antrenmanlarda çocukların ritim duygusunu geliştirmeye çalıştığını ifade eden Şirin, şunları kaydetti:

"Mesela bağlamayı çevirdiğimde takla atabiliyorlar. Hızlı ritme girerken yavaşlayabiliyorum. Çocuklarda ritim duyusunu geliştirmek istiyoruz. Kültür değerimizi unutmamak için türkülerimizi söylüyoruz. Çocuklar, eşlik ediyor. Şarkıdan sonra hem akrobatik hareketlerle süsleme yapıyoruz hem de çocuklar sporla sanatın güzelliğini ortaya çıkardığımız o sahneyi görüyorlar. Bu, çocuklarda olumlu etki yapıyor. Spor ve sanatın güzelliğini aktardığımız için mutluyuz. Umarım nice güzel işler başarırız."

"Etkinlikler sayesinde birçok hareketi öğreniyorum"

Cimnastik eğitimi alan 9 yaşındaki Ada Polat da "Talha Hocam bağlamayla takla atıyor. Etkinlikler sayesinde birçok hareketi öğreniyorum. Eğlenceli oyunlar oynuyoruz. Çok eğleniyorum." diye konuştu.

İki yıl önce cimnastiğe başlayan 10 yaşındaki Nehir Akan da "Hem spor yapıyoruz hem eğleniyoruz. Öğretmenimiz sadece cimnastikle ilgili şeyler değil bağlamayla ritim yaptırıyor. Bağlama çalıyor ve şarkı söylüyor. O ritimle hareket yapıyoruz." ifadelerini kullandı.