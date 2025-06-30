Mustafa Demir'den Trabzonspor'a Şiir ve Fotoğraflarla Kitap

Yaklaşık 40 yıldır bordo-mavili takımla ilgili araştırmalar yapan Mustafa Demir'in Trabzonspor'un kuruluşundan bugüne yazılmış şiir ile fotoğrafları derlediği "Dünden Bugüne Şiirlerle ve Fotoğraflarla Trabzonspor" kitabının tanıtımı yapıldı.

Bordo-mavili kulübe yazılmış şiirlerden oluşan kitap, takımın kurulduğu yıldan başlayıp, 2025 yılında 19 yaş altı takımına yazılan şiirle sona eren ve içeriğinde 180 şiir ile 180 fotoğraf ve gazete kupürlerinin bir araya getirilmesiyle hazırlandı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Demir, derlediği kitabın 40 senelik birikimin sonucu tamamlandığını söyledi.

Kitap hakkında bilgiler veren Demir, "Çalışmamın Trabzonspor tarihinde bir ilk olma özelliği vardır. Kitabımda kırk yılı aşan zaman zarfında Trabzonspor'a gönül verenlerin yazmış oldukları şiir ve destansı sözleri toplayarak biriktirdim." dedi.

Demir, Trabzonspor taraftarlarının duygu ve düşüncelerini derlediği kitabında kişilerin görüşlerinde 'noktasına dahi dokunulmamıştır' ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Dünyadaki ülkelerden Trabzonspor sevdalılarının, futbolcusuna, teknik adamına, başkanına, tüm takım unsurlarına başarı halinde övgü, başarısızlık halinde ise sitemlerini dile getirip duygularını kaleme alarak sevinçlerini ve hüzünlerini anlattıkları yazılarını kitabıma aktardım."