Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Musk'ın katıldığı kampanyada Jensen Huang'ın görevine iadesi için 130 bin imza toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elon Musk ve çok sayıda teknoloji yöneticisi, Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang'ın görevine iadesi için imza kampanyasına katıldı. Kampanyada bugün itibarıyla 130 binden fazla imza toplanırken, Nvidia yönetim kuruluna yazılan açık mektupta Huang’a adil yargılama istendi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ve birçok teknoloji yöneticisi, Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang'ın görevine iadesini talep eden dilekçeye imza attı.

ABD'de teknoloji şirketlerinin liderleri, gündemi ilgilendiren dikkat çekici adım atarak Huang için bir araya geldi.

Aralarında Musk'ın da bulunduğu ve ülkenin önde gelen birçok teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı imza kampanyasıyla Huang'ın görevine iadesi talep edildi.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Jensen'in görevine iade edilmesi için imza kampanyası başlatıldı ve ben de buna katılıyorum." ifadesini kullandı.

"Jensen'la Dayanışma" etiketiyle aynı adlı web sitesinde başlatılan imza kampanyasında, bugün itibarıyla 130 binden fazla imza toplandı.

Nvidia yönetim kuruluna hitaben yazılan açık mektupta, Huang'ın kurucu ortağı olduğu şirketi 33 yıl boyunca yönetmiş olmasına rağmen yeterli hukuki süreç izlenmeden görevinden uzaklaştırılmış olabileceğine dair endişeler dile getirildi.

Mektupta, bağımsız bir soruşturma ile gerçekler ortaya çıkarılana kadar yönetim kurulunun Huang'ı görevine iade etmesi, kendisine cevap verme fırsatı verecek adil bir duruşma düzenlemesi ve bu sürecin kamuoyu önünde açık yapılması istendi.

Mektupta, "Sadece şüphe veya bir bağlantının varlığı, Jensen'ın liderliğini sona erdirmek için yeterli bir gerekçe değildir. Jensen, linç adaleti değil, adil bir yargılama sürecini hak ediyor." ifadesine yer verildi.

Olay

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Bunun üzerine Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
AVM'lerde mağazası olan teknoloji devi Çinlilere satıldı

Her AVM'de karşımıza çıkıyor! Teknoloji devi resmen satıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş'ta Aşık Kamberi olarak tanınan halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu

Türküleri dillerdeydi! Cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
Kaskla girdiği markette uyuşturucuyu ayakkabısından çıkarıp yere bıraktı! Motokurye tutuklandı

Ayakkabısından çıkarıp yere bıraktı! Öğrenci hemen kaptı
Sigorta acentesi üzerinden milyonluk tuzak! 10 kişi tutuklandı

Sigorta yaptırdıklarını sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
'7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor' diyen Suat Usta sonunda dünyaevine girdi

"Kimse beni evlendirmiyor" diyen Suat Usta'dan güzel haber
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı19

Şov peşinde koşayım derken ülkeyi batırdı
Ünlü yazar Stephen King'den olay paylaşım: Uzaylılar dünyaya indi13

ABD'deki kaos sonrası Stephen King'den tedirgin eden mesaj