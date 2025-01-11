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Müsilaj Sorununa Kalıcı Çözüm Önerileri

Müsilaj Sorununa Kalıcı Çözüm Önerileri
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ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, müsilajın etkilerinin izlenmesi için sürekli bir takip sisteminin kurulması gerektiğini ve çeşitli önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi yüzeyinde görülen müsilajın etkilerinin izlenmesi için biyolojik, hidrolojik ve ekolojik parametrelerin sürekli takip edildiği bir sistem kurulması gerektiğini söyledi.

Büyükateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsilajın, 2020'de Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak ciddi bir çevre sorununa dönüştüğünü hatırlattı.

Deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması, güneş ışınlarının miktarı, yağışlarla kentsel ve tarımsal araziden yüzey akışıyla azot, fosfor gibi besin elementlerinin yoğun miktarlarda denizel sisteme girişinin müsilajın oluşumu için olanak yarattığına işaret eden Büyükateş, "Bunların yanı sıra akıntı hareketleri, müsilaj oluşumuna sebep olan fitoplanktonik grupların varlığı ve noktasal, noktasal olmayan kirlilik kaynakları sistemde yoğun birikimler oluşmasını desteklemektedir. Bu durum, deniz ekosistemlerinde habitat kaybına, oksijen alışverişi ve fotosentezde azalmaya, besin zincirinin bozulmasına ve biyolojik çeşitlilikte düşüşe yol açmaktadır." dedi.

Büyükateş, 2008 ve 2020 yıllarında yaşanan yoğun müsilaj oluşumu ve gerçekleştirilen çalışmaların ardından belirttiği noktaları da değerlendirdi.

Kısa vadede, evsel, endüstriyel ve kanalizasyon atıklarının arıtılmadan deşarjı engellenmesi gerektiğinin altını çizen Büyükateş, şöyle konuştu:

"Tarımsal faaliyetlerde kullanılan gübre ve pestisitlerin su sistemine taşınmasını engellemek için sürdürülebilir tarım uygulamaları desteklenmeli ve bu kirlilik yükünü bertaraf edecek planlamalar yapılmalıdır. Uzun vadede ise sulak alanların korunması, aşırı avcılığın önlenmesi, kıyı erozyonunun kontrolü ve habitat kaybının engellenmesi sağlanmalıdır. Doğal balıkçılıktan ziyade temiz balık yetiştiriciliği desteklenmelidir. Yağmur suyu ve kanalizasyon atıklarının ayrılması planlanmalıdır. Müsilaj etkilerinin izlenmesi için biyolojik, hidrolojik ve ekolojik parametrelerin sürekli takip edildiği bir sistem kurulmalıdır. Halkın katı atık yönetimi ve çevre bilinci konularında bilinçlendirilmesi önemlidir. Bu önlemler, ekosistem tabanlı bir yaklaşımla sürdürülebilir deniz yönetimini mümkün kılacaktır."

Kaynak: AA / Enishan Keskin - Güncel
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