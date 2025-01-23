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MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
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MÜSİAD Tekirdağ Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Soytürk, Tekirdağ'ın tarım ve sanayi potansiyeline vurgu yaparken, Asmalı MÜSİAD'ın yerel ve global düzeydeki katkılarını dile getirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesindeki restoranda düzenlenen toplantıda, Tekirdağ'ın bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın Türkiye'deki ayçiçeği üretiminde birinci, buğdayda üçüncü sırada yer aldığını vurgulayan Soytürk, kentin aynı zamanda bir turizm şehri olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da eğitim ve sağlık alanında da önemli yatırımların yapıldığını anlatan Soytürk, "Ama bunların yanı sıra en çokta sanayi şehriyiz. 14 organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 3 bin 287 tane sanayi tescilli firma 3 liman hava yolu, demir yolu, karayolu sanayi için her şey var." dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da MÜSİAD'ın Türkiye'de önemli çalışmalara imza attığına değindi.

Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Asmalı, "Dünyanın 84 farklı ülkesinde ülkemizin tamamında teşkilat yapılması olan 14 bin üyesiyle 60 bini aşan işletmesiyle 4 milyona yakın insanımıza istihdam sağlamasıyla MÜSİAD hem yerelde, hem de globalde çok yaygın bir sivil toplum kuruluşudur." diye konuştu.

Asmalı, üyelere ve destek verenlere teşekkür etti.

Görevi devreden MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan ile görevi devralan Abdullah Demir de birer konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, sanayiciler, iş insanları ve dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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