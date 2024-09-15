Üye Girişi
Haberler

Müsavat Dervişoğlu, Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni İzledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da düzenlenen Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi. Dervişoğlu, etkinliğin geleneklerin yaşatılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve ASKİ Spor Kulübü tarafından Keçiören Bağlum Stadyumu'nda düzenlenen Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni takip etti. 60 başpehlivan ve 700 pehlivanın katılımıyla gerçekleşen etkinliği Dervişoğlu'nun yanı sıra, ABB Başkanı Mansur Yavaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve milli sporcular takip etti.

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, güreşleri takip etmek için burada olduğunu belirterek, "1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılmış. Bu zamana kadar ihmal edilmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekleri yaşatmak adına atmış olduğu bu adımı son derece yerinde görüyorum. Dışarıdan bakıldığında da vatandaşlarımız şunu görsün; Ankara saltanatın ve sarayın değil, demokrasinin ve Cumhuriyetin kalesi. Dosta düşmana oradan ilan ediyorum" dedi.

Dervişoğlu, bir gazetecinin, partisindeki istifalarla ilgili sorusuna da "Geleneğin yaşatılması için insanlar bir araya gelmiş, büyükte emek sarf etmiş. Bu konuyla ilgili sorularınızı genel merkezde, Meclis'te bana yöneltebilirsiniz. Burada yapacağım açıklama ile bu güzelliği gölgelemek istemiyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Etkinlikler İYİ Parti Politika Güncel Ankara Spor

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki...

 Sakarya'da fabrikada patlama! 6'sı ağır 28 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! 28 işçi yaralandı, 6'sının durumu ağır

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
Polise uyuşturucuyla yakalandı! Zihinsel engelli kadının yaşadığı kabusu, ailesi açığa çıkardı

Zihinsel engelli kadının yaşadığı kabusu, ailesi açığa çıkardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga) FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü?
title