Muş Valisi Avni Çakır, Muş Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Muş Valisi Avni Çakır, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve yönetimini ziyaret etti. Çakır, basın mensuplarıyla bir araya gelerek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyarette Özbey, Vali Çakır'a yağlı boya resmini hediye etti.

Muş Valisi Avni Çakır, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve yönetimini ziyaret etti.

Cemiyette kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Çakır, faaliyetlerle ilgili Özbey'den bilgi aldı.

Göreve başladığı ilk günden itibaren Muş basınını yakından takip ettiğini ifade eden Vali Çakır, "Gazeteciler, vatandaşın hızlı, doğru ve tarafsız haber alma hakkını temin etmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Basın mensuplarına çalışma hayatlarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

Başkan Özbey, Vali Avni Çakır'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazetecilerin kentteki proje ve faaliyetlerin duyurulmasında önemli bir görev üstlendiğini belirttiğini ifade eden Özbey, "Yapmış olduğunuz ziyaretler, gönüllere dokunuşlarınızı takdirle izlemekteyiz. İnşallah ilk günkü heyecanınızla devam ettiğiniz halkla iç içe olan yakınlığınız her daim devam eder. Sizinle Muş'umuza hizmet etmek ve tecrübelerinizden faydalanmak bizler için de son derece önemli bir fırsattır. İlimizi hep birlikte en iyi yere taşımak için çaba harcayacağız." diye konuştu.

Ziyarette başkan Özbey, Vali Avni Çakır'a yağlı boya resmini hediye etti.