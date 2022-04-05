Muş'un tek bilek güreşi sporcusu Funda milli takıma girmeyi başardı

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, okulda erkek arkadaşlarını yenince başladığı bilek güreşi sporunda tek başına çalışarak zoru başaran Funda Maral (22), milli takıma girdi. Kentin tek bilek güreşçi sporcusu olan ve antrenör olmayı hedefleyen Maral, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde okurken erkek arkadaşlarının sınıfta kendi aralarında yaptığı bilek güreşine katılıp onları tek tek yenen Funda Maral, gücünün farkına varınca bu spora merak sardı. Muşlu Necla-Remzi Maral çiftinin 5 çocuğundan 4'üncüsü olan Funda, önce amatör sonra profesyonel olarak bu spor dalında ilerledi. Funda Maral, kısa sürede Muş'un tek kadın bilek güreşçisi oldu. Katıldığı son yarışmanda sağ ve sol kolda ikincilik elde eden Funda Maral, milli takıma girmeyi başardı. Şimdilerde Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenim gören Funda Maral, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Ailesinin de tam destek verdiği Funda Maral, başarısıyla Muş'ta hemcinsleri arasında rol model oldu.

Muş Alparslan Üniversitesi BESYO Öğretim Görevlisi Mehmet Furkan Şahin ise "Funda, bu bölgedeki kızlara bir umut kapısı oldu. Yeni bir branşta, bizleri temsil ediyor. Funda, bilek güreşi alanında bizi gururlandıran başarılı bir sporcumuz. Funda, aynı zamanda milli takıma seçilerek, göğsümüzü kabarttı. Bundan sonra daha iyi dereceler elde edeceğine, inancımız sonsuzdur" dedi.