Muş TSO'da 'yeni teşvik sistemi bilgilendirme toplantısı' düzenlendi

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığınca "yeni teşvik sistemi bilgilendirme toplantısı" yapıldı.

TSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Muş TSO Başkanı Erdal Koç, göreve geldikleri günden bu yana üyelerin daha fazla proje üretmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Projeler konusunda Muş'un istenilen seviyede olmadığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Açıkça ifade etmeliyim ki proje üretimi noktasında henüz arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyesi olarak gördüğüm tablo, diğer illerin çok daha fazla proje başvurusu yapıldığı yönündedir. Biz de Muş olarak bu pastadan daha fazla pay almak zorundayız. Bugün gerçekleştirilen bu bilgilendirme toplantısı bu hedef doğrultusunda büyük önem taşımaktadır. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkililerimiz, yeni yatırım teşvik sistemini detaylı bir şekilde sizlere aktaracak ve ilimiz için sunacağı fırsatları paylaşacaktır."