Malazgirt'te 'zimem defteri' geleneği yaşatılıyor
Muş'un Malazgirt ilçesinde, Osmanlı'dan gelen 'zimem defteri' geleneği kapsamında, polis memuru Mustafa Şahin tarafından bazı vatandaşların bakkaldaki borçları kapatıldı. Yardımın duygusal etkileri, bakkal işletmecisi ve borç sahipleri tarafından dile getirildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında bazı vatandaşların bakkaldaki borçları kapatıldı.

Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, Osmanlı döneminde varlıklı kişilerin, borçlu ile borcu ödeyenin birbirini görmediği yardımlaşma usulü olan "zimem defteri" geleneğini yaşattı.

Bu kapsamda, ilçedeki bir esnafla iletişime geçen Şahin, bakkalda biriken veresiye borçları ödedi.

Bakkal işletmecisi Osman Uğurbaş, yardımdan dolayı duygulandığını söyledi.

Zimem defteri geleneğinin yaşatılmasının önemine değinen Uğurbaş, "Yaklaşık 30 yıldır bakkal işletiyorum. Zaman zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız veresiye alışveriş yapıyor. Mustafa Şahin kardeşimiz, ramazanda bize ulaştı ve zimem defterindeki bazı borçları kapatmak istediğini söyledi. Gerçekten çok anlamlı ve güzel bir davranış. Allah kendisinden razı olsun." dedi.

Borcu kapatılan Saddam Gezer de "Ramazan ayında böyle bir iyilikle karşılaşmak bizi çok duygulandırdı. Borçlarımızın kapatıldığını öğrenince gerçekten çok mutlu olduk. Bu iyiliği yapandan Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Veysel Eşin
