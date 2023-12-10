Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle bataklığa dönen pancar tarlasında çiftçilerin zorlu mesaisi devam ediyor. Çiftçiler, zorlu hava şartlarına rağmen ürünlerini toplamaya çalışıyor.

Muş'ta bataklığa dönen tarlada zorlu hasat

Muş'ta çiftçilerin zorlu mesaisi devam ediyor

Muşlu çiftçiler Kar kış demeden şeker pancarı mesaisine devam ediyor

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde günlerdir etkili olan yağışlarından dolayı bataklığa dönen pancar tarlasında çiftçilerin zorlu mesaisi devam ediyor.

Kış mevsiminin sert yüzünü göstermeye başladığı Malazgirt ilçesinde çiftçiler, zorlu bir mücadeleye girişti.

Yağmur ve kar yağışına rağmen, çiftçiler, zorlu hava şartlarına rağmen ürünlerini toplamaya devam ediyor.

Yağışların etkili olduğu Malazgirt'te, bataklığa dönen tarlada pancarı sökmeye çalışan ve tarlada mahsur kalan pancar yüklü traktöre yardıma gelen traktörün oluşturduğu görüntüler ise çiftçiliğin zorluğunu gözler önüne serdi.