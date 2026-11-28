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Muş'un Sungu beldesinde devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikaları ve atölyeler, vatandaşlara meslek edinme ve düzenli gelir elde etme imkanı sunuyor.

Yaklaşık 10 yıl önce başlayan yatırımlarla beldede çok sayıda tekstil işletmesi faaliyete geçti. Farklı giyim ürünlerinin üretildiği fabrikalarda çalışan kadınlar, aile ekonomilerine destek oluyor.

Üretimlerini iç ve dış pazarlara yönelik sürdüren işletmeler, belde ekonomisinin yanı sıra çevre yerleşimlerdeki vatandaşlar için de istihdam kapısı oluşturuyor.

Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan, beldede faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti, işletmelerin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Beldenin 8 bin 216 kişilik nüfusuyla bölgenin en büyük beldelerinden biri olduğunu belirten Sayılgan, tekstil yatırımlarının 10 yıl önce başladığını, zamanla büyüyerek çok sayıda işletmenin faaliyete geçtiğini ifade etti.

Tekstil sektörünün üretim ve istihdam açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Sayılgan, şunları kaydetti:

"Tekstil işletmeleri bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Belediye olarak fabrikaların ihtiyaç duyduğu temizlik, çöp toplama, kanalizasyon, karla mücadele ve altyapı hizmetlerinde destek olmaya çalışıyoruz. Sektörün son dönemde artan maliyetler ve küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Fabrikalarımız fiziki altyapı ve üretim kapasitesi bakımından önemli imkanlara sahip. Finansal sorunların aşılması halinde işletmelerin kapasitelerini artırarak daha fazla istihdam oluşturabileceğine inanıyorum."

Sungu'nun bir üretim merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını dile getiren Sayılgan, yeni yatırımcıları beldeye davet ederek yerel yönetim olarak altyapı konusunda destek sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Tekstil sektörünün akaryakıt istasyonlarından lastikçilere, gıda tedarikçilerinden marketlere ve iplik işletmelerine kadar birçok iş kolunu desteklediğini ifade eden Sayılgan, "Sektör, bölge ekonomisinin gelişmesinde lokomotif rol üstleniyor. Beldemizde oluşturulan istihdam imkanları, vatandaşların kendi bölgelerinde çalışma fırsatı bulmasını sağlıyor. Bu durum aile ekonomisine, sosyal hayata ve bölgenin kalkınmasına olumlu yansıyor." dedi.

Tekstil fabrikası sahibi Bekir Sayılgan da devletin sağladığı teşviklerle üretim yaptıklarını söyledi.

150 kişiye istihdam sağladığını anlatan Sayılgan, "Aylık yaklaşık 100 bin ürün üretim kapasitesine sahip olan fabrikada deri pantolon başta olmak üzere etek, şort, kot mont ve farklı giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi dünyaca tanınan bir marka için üretiyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 5 yıldır tekstil işçisi olarak çalışan Meral Tan ise fabrikaların özellikle kadınlara sağladığı istihdam imkanlarıyla aile ekonomisine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra ailesinin geçimine destek olmak amacıyla çalışmaya başladığını belirten Tan, "Çalışanların önemli bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. Beldemizde tekstil fabrikaları olmasaydı başka yerlere giderek çalışmam benim için daha zor olabilirdi. Biz 9 kardeşiz, tekstil fabrikasında çalışmayı daha uygun ve rahat bulduğum için burada çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA