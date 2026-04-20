Muş'ta 'İran'da Neler Oluyor?' konulu panel düzenlendi
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen panelde, İran'daki güncel gelişmeler, siyaset ve ekonomik etkileri ele alındı. Konuşmacılar, bölgedeki müzakerelerin durma noktasına geldiğini ve Türkiye'nin bu süreçten etkileneceğini vurguladılar.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Topluluğunca, " İran'da Neler Oluyor?" konulu panel düzenlendi.

Prof. Dr. Sebahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen panele İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turgay Şafak, Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr Murat Alanoğlu ve İran Uzmanı Dr. Mehmet Koç konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, İran'daki gelişmeler, günlük yaşam, siyaset ve savaşla ilgili gelişmeler ele alındı.

Şafak, panelin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'da son yıllarda yaşanan toplumsal meseleleri ve güncel konu olan savaşı değerlendirdiklerini söyledi.

Pakistan'da gerçekleşen müzakerelerin durma noktasına geldiğini belirten Şafak, "Müzakerelerin amacı, tarafların bazı iddialardan vazgeçerek orta yolu bulmasıdır ancak şu an için her iki tarafın da söylem düzeyinde dahi geri adım atacağına ilişkin bir işaret görülmüyor." dedi.

Koç ise savaşın yalnızca bölgeye değil küresel ekonomiye de zarar verdiğini kaydederek, "Bölgede doğrudan ya da dolaylı şekilde taraf olan çok sayıda ülke bulunmaktadır. Türkiye de hem İran hem de Körfez ülkeleriyle olan ilişkileri nedeniyle bu süreçten etkilenmektedir. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç politikada karşı karşıya olduğu hukuki süreçlerin de bölgedeki gerilimi etkileyen unsurlar arasında olduğu değerlendirilmektedir. Öte yandan İran, İsrail ve Amerika kamuoyunda da savaşa yönelik karşıtlığın giderek arttığı gözlemlenmektedir." diye konuştu.

Alanoğlu ise savaşta Orta Doğu'da güç ve etki alanını genişletme hedefinin öne çıktığına işaret ederek, "Bu çerçevede Türkiye'nin de bölgedeki gelişmelerden doğrudan etkilenebileceği ve güvenlik politikalarını bu doğrultuda şekillendirmesi gerektiği ifade edilmektedir. Türkiye'nin Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ile yeni bir iş birliği ve yapılanma arayışı içinde olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında

Rüşvetle suçlanan başkan para trafiğini "borç" diyerek savundu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! Şehir merkezinde böyle görüntülendi
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında

Rüşvetle suçlanan başkan para trafiğini "borç" diyerek savundu
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum

Hristiyanları küplere bindiren kare için Netanyahu'dan ilk yorum
Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğu sürpriz isim

Sağ gösterip sol vurdular! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim