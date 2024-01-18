Murat Kurum, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Alanını Ziyaret Etti

Burak KESKİNCİ / AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Beyoğlu'nda Okmeydanı 3 BİN 550 Ada Kentsel Dönüşüm alanını ziyaret etti. Kurum, "Bizi şantiyelerde göreceksiniz. Milletimizin sorunlarının çözüldüğü alanlarda göreceksiniz ve inşallah ben bu motivasyonla, bu huzurla, bu mutlulukla görevimi İstanbullular adına yapmış olacağım" dedi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Okmeydanı 3 bin 550 ada kentsel dönüşüm alanını ziyaret ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Emlak Konut GYO koordinasyonuyla devam eden inşaat çalışmalarını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birlikte inceledi. Kurum, ziyareti sonrasında basın açıklaması yaptı. Kurum konuşmasında, kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık ve İstanbul'un tarihi yarımada başta olmak üzere tarihi noktalarında gerçekleştirilecek yenileme ve ihya projelerine değindi.

"BENZER ÖRNEKLERİ GÖRECEĞİZ"

Okmeydanı'nda incelediği proje ile ilgili konuşan Kurum, "939 bağımsız bölümden oluşan bir projeyi bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce başlatmıştık; ve vatandaşımız devletimizle el ele verdi, Beyoğlu kardeşlerimizle el ele verdi ve bir irade ortaya koyduk. Neydi bu irade, sağlıklı, güvenli konutların inşasıydı, milletimizin güvenliğiydi ve başlamış olduğumuz işte sadece ve sadece burada oturan kardeşlerimiz yine oturacak. 939 bağımsız bölüm vardı yine 939 tane Beyoğlu Okmeydanı'nda yaşayan kardeşimiz burada oturacak ve inşallah bu bağımsız birimleri de 10.ay itibariyle bitirip İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. İnşallah tabi bu benzer örnekleri, bu güzel örnekleri yerinde, vatandaşlarımızın rızasıyla yapacağımız dönüşüm örneklerini İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde, istisnasız söylüyorum. Tüm mahallelerinde göreceğiz" dedi.

"İSTANBUL AFETLERE HAZIR HALE GELMİŞ OLACAK"

Afete hazırlık projelerini üç başlıkla sıralayan Kurum, "Biz afetlere hazır dirençli bir İstanbul'umuz için çalışmalarımızı üç temel madde üzerinde toparlamış olduk ve burada birincisi İstanbul'u öncelikle afet öncesi ve afet anına hazırlayacağız öncesi için hem de afet anında yapacaklarımız için 39 ilçemizde 964 mahallemizde ama toplanma alanlarıyla ama helikopter pistleriyle ama itfaiyenin güçlendirilmesiyle ama arama kurtarma ekiplerimizin arttırılmasıyla milletimizi bir kere olası afetlere hazır hale getireceğiz. İstanbul'umuzu 39 ilçesiyle birlikte. İkincisi ise kapsamlı bir planlama yapacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarımızla görüşerek onların rızası onların talepleri çerçevesinde ilçelerimizi kentsel dönüşüm projeleriyle, doğru projelerle her ilçe vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu yuvalarda yaşaması için kentsel dönüşümü tüm ilçelerimize yaymış olacağız. Üçüncüsü hepinizin malumu iklim kriziyle karşı karşıyayız. Artık ülkemizde dünyada da gördüğümüz ki Akdeniz havzasında olan bir ülkeyiz. İklim değişikliğinin etkisini biz de her geçen gün daha fazla hisseder hale geldik. Dolayısıyla iklim krizi kaynaklı afetlerle de mücadele edeceğiz. Sellerle, taşkınlarla, yangınlarla mücadele etmek adına bir eylem planı çerçevesinde İstanbullu, İstanbul'un tüm mahalleleriyle birlikte bu afetlere karşı hazır hale gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

"GÖREVİMİ İSTANBULLULAR ADINA YAPMIŞ OLACAĞIM"

Kurum, "Tüm planlarımız ve projelerimiz bu manada hazır durumda. Bir taraftan depremle mücadele ederken, deprem dönüşümünü yaparken bir taraftan da İstanbul'un tüm medeniyetlere ortaklık etmiş, tarihi şehrimizin kültürel şehrimizin tarihini ve kültürünü koruyacağız. Meydanlarını ihya edeceğiz. Kentsel dönüşümü yaparken tarihi alanların ihyasını da yapacağız. Tarihi yarımadada öyle güzel şeyler yapacağız ki emin olun tüm İstanbullular, tüm Türkiye orada ecdadımızın bize bıraktığı emanetlerin gün yüzüne çıktığını, orada Fatih'in tüm sokaklarında, Sultan Fatih'in emanetlerinin ayağa kalktığını, tüm İstanbul'un huzurla, güvenle o sokaklarda gezdiğine şahit olacaklar. Bizi şantiyelerde göreceksiniz. Milletimizin sorunlarının çözüldüğü alanlarda göreceksiniz ve inşallah ben bu motivasyonla, bu huzurla, bu mutlulukla görevimi İstanbullular adına yapmış olacağım" dedi.

"BİLİM İNSANLARIMIZLA BERABER ÇALIŞIYORUZ"

Kentsel dönüşüm hazırlıkları ile ilgili bir basın mensubunun sorusuna yanıt veren Kurum, "Burada bilim insanlarımızla beraber çalışıyoruz. Daha önce de görüşmelerimiz kamuoyuna bir şekilde yansımıştır. Bilim insanlarımızın görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda İstanbul'un en riskli alanlarından başlamak üzere belediyelerimizle, bakanlıklarımızla, kamuyla, özel sektörle el ele vereceğiz ve en risk noktalarda, vatandaşımızın kendisini huzursuz ettiği alanlarda dönüşüm projelerine başlamış olacağız" dedi.