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Murat Kurum: İstanbul'da hatırlanacak bir eseri maalesef yok

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Algı üreten, sürekli bir polemik ile gündeme gelen bir belediye başkanı gördü İstanbullular. Geriye dönüp baktığınızda da İstanbul'da şöyle hatırlanacak bir eseri maalesef yok. Hatırladıklarım, iptal edilen metro tünelleri, hafriyat dökülen metro tünelleri, beton dökülen kara yolu tünelleri, temel atmama törenleri gibi enteresan işler." dedi.

Mimar Mühendisler Grubunu ziyaretinde konuşan Kurum, seçimde deprem korkusu ve ulaşım çilesinin oylanacağını söyledi.

İstanbul'un geleceği için mimar ve mühendislerle mücadele vereceklerini belirten Kurum, "Ben sizin bir mesai arkadaşınız oldum yıllardır. Farklı alanlarda, afette, selde, yangında, depremde beraberdik. Vatandaşlarımızın refahı için, şehirlerimizin huzuru için projeler çizdik, beraber uyguladık. İnşaatlarını beraber yaptık, altyapılarını beraber yeniledik ve hamdolsun ülkemizi bugünlere getirebilme adına da gece gündüz hep birlikte mücadele ettik." diye konuştu.

Kurum, Türkiye Yüzyılı'na girildiğini anımsatarak, "İkinci bir yüzyıldan bahsediyoruz. Bu yüzyılda İstanbul'un lokomotif bir şehir olması ve ekonominin merkezi, yüksek teknolojinin merkezi, insanlarımızın huzurla, güvenle yaşadığı bir şehir olabilmesi için de bu mücadeleyi daha güçlü bir şekilde vermemiz lazım." ifadesini kullandı.

İstanbul'un 5 yıldır algı ve polemikten başka bir şey üretmeyen bir anlayışla yönetildiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"5 yıllık süreci hepimiz gördük yaşadık. Algı üreten, sürekli bir polemik ile gündeme gelen bir belediye başkanı gördü İstanbullular. Geriye dönüp baktığınızda da İstanbul'da şöyle hatırlanacak bir eseri maalesef yok. Hatırladıklarım, iptal edilen metro tünelleri, hafriyat dökülen metro tünelleri, beton dökülen kara yolu tünelleri, temel atmama törenleri gibi enteresan işler."

Mimar Mühendisler Grubu ile çalışmak istediklerini dile getiren Kurum, kendilerinin her zaman ulaşılan tarafta olacağını belirtti.

Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen, ziyaretinden dolayı Kurum'a teşekkür ederek plaket verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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