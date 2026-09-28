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Murat Emir, SPK'nın tasfiye açıklamasına 17 Eylül'ü hatırlatarak tepki gösterdi

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Murat Emir, SPK'nın tasfiye açıklamasına 17 Eylül'ü hatırlatarak tepki gösterdi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, SPK'nın tasfiyedeki fonlara ilişkin yeni açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Emir, 17 Eylül'de sıradan yatırımcının tüm emirlerinin iptal edildiğini, bakan ve bağlantılılarının ise kriz patlamadan kârını alıp çıktığını savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, SPK'nın tasfiyedeki fonlara ilişkin yeni açıklamasına ilişkin, "Bakanı, yakını, bağlantılısı çoktan karını cebine koyup çıkış kapısını kullandı. Kapıyı da 17 Eylül'de vatandaşın üstüne kilitlediler. Sonra da resmi bülten diliyle 'Kalan tasfiye havuzundan hisseniz oranında yetinin' tesellisi veriyorlar" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, SPK'nın bugün fon krizine ilişkin yaptığı, "Tasfiye Süresine İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Emir, şunları kaydetti:

"Bakanı, yakını, bağlantılısı çoktan karını cebine koyup çıkış kapısını kullandı. Kapıyı da 17 Eylül'de vatandaşın üstüne kilitlediler. Sonra da resmi bülten diliyle 'Kalan tasfiye havuzundan hisseniz oranında yetinin' tesellisi veriyorlar. Varlıklar buhar, para pul, geriye bürokratik bir masal kaldı. 16 Eylül ve öncesinde verilen talimatlar olağan işleyişe dahil edilirken eski bakan, bakan yardımcısının damadı, AKP yöneticisi ve mevcut bakan yakınları kriz patlamadan balondan parasını ve karını alıp çıktı. Sıradan yatırımcının ise 17 Eylül'de verdiği tüm emirler iptal edildi. Hatta 16 Eylül ve öncesinde emir verip de fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması yüzünden işlemi tamamlanamayanlar bile tasfiye havuzuna hapsedildi. Açık açık 'Paralar çoktan yurt dışına kaçırıldı. Verdiğiniz paraları unutun. Kasada kalan bakiyeyi yüzdelik payınızla bölüşüp eldekiyle yetinin' diyorlar."

Kaynak: ANKA
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