Haberler

Emir: Enflasyon hedefiyle emeklinin, memurun zammı gasp ediliyor

Emir: Enflasyon hedefiyle emeklinin, memurun zammı gasp ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TCMB'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesine tepki gösterdi. Emir, halkın enflasyon beklentisi yüzde 45'ken memura yüzde 13,5, emekliye yüzde 17,7 zam yapıldığını belirterek, 'Mesele yanılmak değil, tutmayacağı baştan belli olan hayali hedefler üzerinden emeklinin, memurun, asgari ücretlinin zammını gasbetmektir' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefinin üçüncü kere yükseltilmesine ilişkin "Kendi anketlerinde bile halkın enflasyon beklentisi yüzde 45'ken temmuzda memura yüzde 13,5, emekliye yüzde 17,7 zammı reva gördü. Mesele yanılmak değil, tutmayacağı baştan belli olan bu hayali hedefler üzerinden emeklinin, memurun, asgari ücretlinin zammını gasbetmektir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugün 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildiğini açıkladı. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TCMB'nin yıl sonu hedefine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Emir'in paylaşımı şöyle:

"İktidar ve Merkez Bankası 2026 yılı enflasyon hedefine önce, 'yüzde 16' dediler, tutmadı. Mayıs'ta, 'yüzde 24' dediler, yine tutmadı. Bugün çıkıp yıl sonu tahminini yüzde 28'e çıkardıklarını açıklıyorlar. Kendi anketlerinde bile halkın enflasyon beklentisi yüzde 45'ken Temmuz'da memura yüzde 13 buçuk, emekliye yüzde 17,7 zammı reva gördü. Mesele yanılmak değil, tutmayacağı baştan belli olan bu hayali hedefler üzerinden emeklinin, memurun, asgari ücretlinin zammını gasp etmektir."

Kaynak: ANKA
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var

Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
Polis paniği can aldı! 'Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü'

Polis paniği can aldı! Arkadaşının sözleri yürek yaktı
Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı

Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle yakınlaştı! Tom Cruise’u unuttu
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev