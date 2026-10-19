Murat Emir, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda mağdurun millet olduğunu savundu

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının katılımcılarını eleştirerek, borsa ve fon işlemlerinde mağdur olduklarını söyleyenlerle süreci izleyen ekonomi yönetiminin aynı masada bulunduğunu savundu. Emir, "Gerçekten mağdur olan tek bir kesim var, o da bu fotoğrafın faturasını ödeyen millet" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fotoğrafı yakınlaştırınca 'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' değil, devletin zirvesinde Finansal Rehabilitasyon ve Telafi Eğitimi görüyorsunuz. Sol sırada borsa ve fon oyunlarında terste kalıp 'mağduruz' diye sızlananlar... Sağ tarafta Tera'da 40 milyon 240 milyona katlanırken çekirdek çitleyip tribünden izleyen Mehmet Şimşek ve ekibi...

Masadaki tek mantıklı isim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Belli ki 'Bakanım, 40'ı nasıl 240 yaptılar, biz bu işte nasıl mağdur olduk?' sorusunu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle çözsün, kabineye dört işlemi baştan öğretsin diye çağırmışlar.

Soygunu seyredenle 'kandırıldım' diyenin hala aynı masada görevde olduğu bu düzende; gerçekten mağdur olan tek bir kesim var, o da bu fotoğrafın faturasını ödeyen millet!"

Kaynak: ANKA