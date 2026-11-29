(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül'de alım satıma kapattığı 26 yatırım fonunun 74 gün sonra yeniden işleme açılmasına izin verilmesini gündeme taşıdı. Fonların toplam büyüklüğünün 15,75 milyar lira olduğunu belirten Emir, yatırımcıların paylarını satamadığı dönemde yönetim giderlerinin devam ettiğine dikkat çekerek, "Bu uzun bekleyişte yatırımcı nasıl korundu" diye sordu.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, SPK tarafından 17 Eylül'de işlemleri durdurulan 26 yatırım fonunun yeniden işleme açılmasına izin verilmesinin ardından, bekleme sürecinde yatırımcıların yaşadığı kayıplara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Murat Emir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SPK'nın 17 Eylül'de alım satıma kapattığı 26 yatırım fonunun, 74 gün sonra yeniden işleme açılmasına izin verildi. Peki bu uzun bekleyişte yatırımcı nasıl korundu? TEFAS hesaplamalarına göre bu fonların toplam büyüklüğü 15,75 milyar lira. Fon bazındaki yatırımcı sayılarının toplamı 35 bin 867. Bu sayı tekil yatırımcı sayısı değil; ancak bekletilen birikimin büyüklüğü ortada. Yatırımcı payını satamazken yönetim giderleri devam etti. Yıllık yönetim ücreti yüzde 3 olan BVK'nın 16–20 Kasım dönemine ait KAP raporunda hem haftalık yüzde 8,56 değer kaybı hem yönetim ücreti gideri bulunuyor. Yatırımcının çıkışı kapalıyken ücret kesilmesini nasıl açıklıyorsunuz? Üstelik bu fonların üç kurucusu hakkında da yakın tarihli SPK yaptırımları var. A1 Capital Portföy hakkında işlem yasağı kararı alınırken Bulls ve Pardus Portföy'e, açılış izninin yayımlandığı bültende milyonlarca liralık cezalar verildi. SPK ve Mehmet Şimşek yönetimi açıklasın. Satış taleplerinin zamanında karşılanması için hangi likidite tedbirleri alındı? Bekleme dönemindeki kayıplar ve ücretler nasıl incelenecek? Yatırımcının birikimini korumak için hangi somut güvenceleri sağladınız?"

Kaynak: ANKA