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Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Muhittin Böcek kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhittin Böcek 667 bin 715, AK Parti adayı Hakan Tütüncü 547 bin 194 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 94,61)

Böcek'in öz geçmişi

Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde doğdu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.

1994-1999 yıllarında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 18 Nisan 1999'da yapılan seçimlerde Anavatan Partisinden, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi.

29 Mart 2009'da ve 30 Mart 2014 seçiminde CHP'den tekrar belediye başkanı seçilerek 4 dönem üst üste Konyaaltı Belediye Başkanı oldu.

Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini sürdüren Böcek, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) başkanlığında bulundu.

2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

CHP'den tekrar Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Muhittin Böcek, 1 çocuk babasıdır.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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