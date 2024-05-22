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Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden elektronik ortamda ret ve iade işlemleri

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Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde; Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar düzenlendi.

Tebliğde, "Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile merkezi yönetim kapsamında olmamakla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) geliştirilen bilişim uygulamaları üzerinden ret ve iade işlemlerini gerçekleştiren kamu idareleri bu Tebliğ hükümlerine tabidir" ifadesine yer verildi.

Tebliğde, vergi dairelerince yürütülen ret ve iade işlemleri ile vergi gelirlerinden yapılacak ret ve iade işlemlerinin bu tebliğ kapsamında olmadığı vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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