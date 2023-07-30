Muharrem İnce, Muğla'daki ağaç kesimine karşı direnen İkizköylüleri ziyaret etti

Haber: SERCAN EMRE İKE - Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'daki Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı direnen İkizköylüleri ve çevrecileri ziyaret etti. Alana korumalarıyla giren İnce'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Tepkiler, Muharrem İnce konuşurken de sürdü. İnce, konuşmasını yarıda kesip Akbelen'den ayrıldı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda kömür ocağının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimi yedinci gününde devam ediyor. İkizköylüler ve çevrecilerin ağaç kesime karşı eylemi de sürüyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Akbelen'de ağaç kesimini protesto eden vatandaşları ziyaret etti. Alana korumalarıyla giren İnce'ye vatandaşlar tepki gösterdi. İnce, tepkinin üzerine şunları söyledi:

"SÖZ VERDİYSENİZ MİSAFİRİ DİNLEMEK ZORUNDASINIZ. HEM SÖZ VERİYORSUNUZ HEM MİKROFONU ALIYORSUNUZ"

"Ben, sizden söz talebinde bulunmadım. Söz verdiyseniz misafiri dinlemek zorundasınız. Hem söz veriyorsunuz hem mikrofonu alıyorsunuz. Korumaya laf ediyorsunuz. Ben, bu ülkede tanınan bir siyasetçiyim. Bu ülkede PKK terör örgütüyle, FETÖ'yle, şununla, bununla mücadele etmiş birisiyim. Bu devlet de beni koruyor. Korumasın mı? Sizden korumuyor. Ben güveniyorum size, öyle bir derdim yok. Analitik düşünmek gibi bir görevimiz var. Şu işten bir vazgeçelim. Bu topraklarda insanımızın değeri yok, ağacımızın değeri yok, paramızın değeri yok; kurdun kuşun, çiçeğin, böceğin değeri yok, insanımızın da değeri yok. O zaman biz, kendimize şöyle bir sorgulamada bulunmak zorundayız. Daha iki ay önce yaşadıklarımıza bakın. Bu son seçim'öldük, bittik', böyle bir şey yok. Ölmedik, bitmedik. Ne de son kesilen ağaç olacak bunlar. Ağaç kesilmeye devam edilecek. Mücadeleler de devam edecek. Ama bunu sağlıklı bir zeminde yapalım. Akıllı bir şekilde yapmamız lazım. Sonuç almak istiyorsak bunu şova dönüştürmeden ciddi bir şekilde mücadele etmemiz lazım, bütün insanlara bunu duyurmamız lazım. Ancak böyle yaparsak sonuç alabiliriz. Başka türlü, ağaçlar kesilmeye devam eder, siz toz yutmaya devam edersiniz. Sonuç almamız lazım."

"GELSEN BİR DERT, GELMESEN BİR DERT"

Vatandaşlar "Siyaset yapma, burayı konuş" diyerek tepki gösterince İnce, konuşmasını yarıda kesip alanı terk etti. İnce, alandan ayrılırken bir vatandaşla tartıştı. Vatandaş, İnce'ye, "Ben buralıyım, Milaslıyım. Sizin bu köylüyü ikna edip burada kalmanız gerekir. Hepinizin yaptığı şey, gitmek" dedi. Bunun üzerine İnce, vatandaşa, "Siz televizyonlara çıkacaksınız kesin" karşılığını verdi.

İnce, Akbelen'i terk etmeden önce gazetecilerin sorusu üzerine, "Birisi söz veriyor, öbürü 'Konuşma' diyor. Gelsen bir dert, gelmesen bir dert" dedi.