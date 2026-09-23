Muhammed Şevvaf, Gaziantep'teki makinelerini Halep'e taşıyıp çuval fabrikası kurdu

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Suriyeli Muhammed Şevvaf, Türkiye'de kazandığı sanayi tecrübesi ve üretim makinelerini memleketine taşıyarak Halep'te çuval fabrikası kurdu.

Suriye'nin Halep kentinde nesillerdir ailesinin sürdürdüğü çuval imalatına devam eden Şevvaf, iç savaş nedeniyle geldiği Türkiye'de edindiği deneyim ve teknolojik birikimin ardından ülkesine dönerek yeniden üretime başladı.

Nesillerdir sektörün içinde yer alan ve 1990'lı yıllardan itibaren çuval bezinden plastik esaslı üretime geçişe tanıklık eden Şevvaf ailesi, Suriye'deki iç savaşın şiddetlenmesi nedeniyle 2016'da Türkiye'ye sığındı.

Gaziantep'te Türk ortaklarıyla sanayi üretimine devam eden ve yaklaşık 10 yıl boyunca burada faaliyet gösteren Muhammed Şevvaf, Esed rejiminin devrilmesinin ardından binlerce Suriyeli gibi ülkesine döndü.

"Türkiye'de sanayi çok güçlü ve teknolojik açıdan gelişmiş"

AA muhabirine konuşan Muhammed Şevvaf, Türkiye'de geçirdiği yılların mesleki gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, "Türkiye'de sanayi çok geniş, güçlü ve teknolojik açıdan gelişmiş. Orada çok fazla tecrübe kazandık. Yaklaşık 10 yıl Türkiye'de kaldık." dedi.

Türkiye'den dönerken başlangıçta yalnızca kaplama, laminasyon ve baskı makinelerini Suriye'ye götürmeyi düşündüklerini anlatan Şevvaf, şartların uygun olduğunu görünce tüm ekipman ve makineleri taşıma kararı aldıklarını dile getirdi.

Şevvaf, şöyle konuştu:

"Gaziantep'teki tesisimizden dokuma, ekstrüder ve farklı renklerde baskı yapabilen makinelerimizi Suriye'ye getirdik. Yaklaşık 13 ay süren altyapı ve kurulum çalışmalarının ardından 'Ağa Polipropilen Çuval Üretim ve Baskı Tesisi' adını verdiğimiz fabrikamızda üretime start verdik."

"Türkiye, üretim ve ihracat yapan insanlara değer veriyor"

Türkiye'de bulunduğu dönemde herhangi bir engelle karşılaşmadığını dile getiren Şevvaf, şunları söyledi:

"Türkiye, üretim ve ihracat yapan insanlara değer veriyor. Bana ve çocuklarıma vatandaşlık da verildi. Orada hiçbir sorun yaşamadık, çok rahat ettik ve var olan tecrübemizin üzerine yenilerini ekledik."

Türkiye'de öğrendiği mühendislik çözümlerini de Suriye'ye taşımak istiyor

Polipropilen sektöründe gramaj hesabının kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Şevvaf, Türkiye'deki sanayicilerin bu alandaki mühendislik çözümlerini Suriye'ye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Şevvaf, "Türkiye'deki üreticiler gramajı düşürüp kaliteden ve çuvalın taşıma kapasitesinden ödün vermeden yaklaşık yüzde 20 tasarruf sağlıyor. Bu konuda çok gelişmiş bir sanayi tecrübesine sahipler." dedi.

Suriye'de şu an üretimin önündeki en büyük sorun elektrik

Suriye'de imalat sektörünün yeniden ayağa kalkması için öncelikle altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayan Şevvaf, yetkililerden enerji tedariki konusunda destek beklediklerini söyledi.

Üretimin önündeki en önemli sorunlardan birinin elektrik olduğunu belirten Şevvaf, elektrik sıkıntısına rağmen fabrikasını işletmeye ve üretime devam etmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA