Muhammed Hatemi: Türkiye, Petrolsüz Ekonomi Modeli Olarak Öne Çıkıyor

Güncelleme:
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Türkiye'nin petrolü olmamasına rağmen turizm ve sanayi alanındaki başarısıyla İran'dan daha ileri seviyelere ulaştığını ifade etti. Hatemi, İran'ın petrol gelirlerine rağmen bölgedeki diğer ülkelerle kıyaslandığında geride kaldığını dile getirdi.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Türkiye'nin petrolü olmamasına rağmen turizm ve sanayi ile ülkesinden daha ileri seviyelere ulaştığını söyledi.

"Khatami Media" internet sitesine göre, Hatemi, İran'ın Yezd kentine yaptığı ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatemi, "Türkiye bizim için bir modeldir, demek istemiyorum ancak Türkiye'nin bir damla petrolü yok. Fakat bugün turizm ve sanayi ile bizden çok ileri gitmiştir. Bizim petrolümüz vardı, onların yoktu ama onların turizm gelirleri, bizim toplam petrol gelirimizden daha fazla." dedi.

İran ekonomisinin petrole dayalı olmasından şikayet eden Hatemi, şunları kaydetti:

"Körfez ülkelerinin bilim ve teknolojiye yatırımlarını bir kenara bırakın, bizim turizm gelirlerimizi onlarla karşılaştırın. Biz başka hayallerin peşinden gittik. Bölgedeki diğer ülkelerin gerisine düştük. Bizim kalkınmamız yalnızca askeri alanda oldu. O da füze programımız sayesinde. Bu nedenle bölgede askeri alanda üçüncü sıradayız ama diğer göstergelerde oldukça gerilerdeyiz."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da geçen hafta Urumiye kentinde yaptığı bir konuşmada, ülkesindeki ekonomik sistemi eleştirerek, "Türkiye, Japonya ve Kore'nin petrolü ve gazı yok ama durumları bizden daha iyi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Narges Rezaie - Güncel
