Muğla yıllık yaklaşık 400 milyon alabalık yumurtası ve yavrusu üretiyor

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Türkiye'nin önemli alabalık üretim merkezlerinden Muğla, yıllık yaklaşık 400 milyon alabalık yumurtası ve yavrusu üretimiyle ülke genelindeki yetiştiricilik faaliyetlerine önemli katkı sağlıyor.

Kentteki tesislerde yetiştirilen alabalık yavruları, Türk somonu ve alabalık üretiminde kullanılmak üzere başta Doğu Anadolu ve Karadeniz olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, kentte yıllık 20 ila 25 bin ton arasında alabalık üretildiğini, üretimin önemli bölümünün ihraç edildiğini söyledi.

Yıldırım, Muğla'nın yalnızca sofralık alabalık üretiminde değil, yumurta üretimi ve yavru yetiştiriciliğinde de önemli bir konumda bulunduğunu kaydetti.

"Muğla'ya aslında alabalık yavrusu ve yumurtası merkezi diyebiliriz"

Muğla'da üretilen yaklaşık 400 milyon yumurta ve yavrunun önemli bölümünün Türk somonu yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere diğer bölgelere gönderildiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"400 milyon civarındaki yumurta ve yavru üretimimizin çoğu, somon adayı oluşturmak üzere yavru haline getirilerek Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerine gönderiliyor. Türkiye genelindeki 1 milyar 450 milyonluk yavru ihtiyacının 400 milyonunu biz karşılıyoruz. Bu açıdan Muğla'ya aslında alabalık yavrusu ve yumurtası merkezi diyebiliriz. Türkiye'nin en büyük kara işletmelerine sahibiz ve ülke genelindeki somon ile alabalık üretimini yavru safhasında destekliyoruz."

Türk somonu üretimine yavru desteği sağlıyor

Muğla'da Eşen Çayı, Dalaman Çayı ve Akköprü Barajı gibi su kaynaklarında önemli miktarda alabalık yetiştiriciliği yapıldığını ifade eden Yıldırım, kentteki üreticilerin ve mühendislerin Karadeniz ile iç sularda Türk somonu adıyla markalaşan üretimin gelişmesine öncülük ettiğini kaydetti.

Alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinin uzun ve hassas bir üretim süreci gerektirdiğine dikkati çeken Yıldırım, 400-500 gram ağırlığındaki porsiyonluk bir alabalığın yetiştirilmesinin yaklaşık 1 yıl, Türk somonunun hasat büyüklüğüne ulaşmasının ise 2 ila 2,5 yıl sürdüğünü söyledi.

Üretim sürecinde su kalitesi, bakım ve besleme koşullarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, yetiştiricilerin uzun ve titiz bir çalışmanın ardından ürünleri ekonomiye kazandırdığını ifade etti.

Türkiye'de balık üretiminin yanı sıra tüketimin de artırılması gerektiğine işaret eden Hüseyin Yıldırım, kişi başına düşen balık tüketiminin yükseltilmesinin sektörün gelişmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA