Muğla İl Müftülüğü Özel Umre Turu Düzenledi

Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Muğla Şubesi'nin organizesiyle düzenlenen Muğla Özel Umre turu ile kutsal topraklara giden Umreciler için Muğla İl Müftülüğü bahçesinde bir program düzenlendi. Programda konuşan İl Müftüsü Çapçı, umrecilere bereketli bir yolculuk temennisinde bulundu ve Gazze'deki vahşetin son bulması için dua edeceklerini ifade etti.

Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Muğla Şubesi'nin organizesiyle düzenlenen Muğla Özel Umre turu ile kutsal topraklara giden Umreciler için Muğla İl Müftülüğü bahçesinde bir program düzenlendi.

Kurşunlu Camii İmam Hatibi Yadigar Ceylan'ın Kur'an Tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Çapçı, Ağustos ayında ilan ettikleri özel umre turuna çok sayıda vatandaşın teveccüh göstermesinden dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, Allah'ın misafirleri olarak Kutsal topraklara giden umrecilere, yapacakları yolculuğun bereketli olması temennisinde bulundu.

"Gazze'de yaşanan vahşetin gölgesinde içimiz buruk şekilde yolculuğa çıkıyoruz" diyen Çapçı, vahşetin ve katliamın durması için Kutsal topraklarda bol bol dua edeceklerini ifade etti.

Üç Kutsal mabet için seyahate çıkıldığını bunlardan ikisine ziyaret gerçekleştireceklerini dile getiren Çapçı, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebeviye giderek üçüncü Mescid olan Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için niyazda bulunacaklarını belirtti.

8 Kasım itibari ile iki kafile şeklinde gerçekleşen Umre yolculuğunun 23 Kasımda sona ereceğini söyleyen Müftü Çapçı, bu yıl ilk kez Medine direk uçuşlu bir seyehatin Muğla'da gerçekleşeceği için ayrıca mutlu olduğunu aktardı.

Müftü Çapçı'nın konuşmasının ardından Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın'ın yaptığı duaya katılanlar hep birlikte amin dedi. Dua sonrasında başta kafile başkanı Müftü Çapçı, olmak üzere din görevlileri ve Umreciler aileleri ile vedalaşarak, Milas Bodrum Havalanına gitmek üzere yola çıktı.

Programa İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Müftü Yardımcıları Sema Özbakış, Erkan Saral Menteşe İlçe Müftüsü Dr.Ertuğrul Akın, Umreciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA