Muğla'dan 45 şehit yakını ve gazi, Denizli'deki termal tesislere uğurlandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Muğla'da yaşayan 45 şehit yakını ve gazi, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki termal tesislerde 3 gün misafir edilecek.

Menteşe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Muğla Valiliği önünde düzenlenen törenle, 45 şehit yakını ve gazi, Kovid-19 salgını sonrası tanışma, kaynaşma ve şifa bulmaları amacıyla Pamukkale'deki doğal termal su kaplıcalarına uğurlandı.

Törende konuşan Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, şehit ve gazi aileleri için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Eriş, "En azından çam sakızı çoban armağanı olsun. Üç gün de olsa dinlesinler, kaplıcada şifa bulsunlar. İnşallah önümüzdeki günlerde başka etkinliklerde de el birliğiyle yanlarındayız." dedi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Taşkesen de şehit ve gazi ailelerinin Kovid-19 salgını nedeniyle çok yıprandıklarını, bu süreçte termal tedavi gerektiren bazı rahatsızlıklarının ortaya çıktığını ifade etti.

İlk icraat olarak da kaplıcalara gitmek istediklerini belirten Taşkesen, desteklerinden dolayı Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş'e teşekkür etti.

Şehit yakını ve gazilerin termal tesislerde 3 gün misafir edileceği öğrenildi.