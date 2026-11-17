MUĞLA'da yaklaşık 1 milyon dekar alanda yetiştirilen zeytinde hasat başladı. Yıllık 157 bin 65 ton yağlık zeytin üretimiyle Türkiye'de 5'inci sırada yer alan Muğla'da, hasat sezonuyla zeytin bahçeleri de hareketlendi.

Turizmin yanı sıra önemli bir tarım kenti olan Muğla'da, zeytin hasadı başladı. Yüzyıllardır bölge halkının sofralarında önemli yere sahip olan zeytin ve zeytinyağı, aynı zamanda 50 binden fazla ailenin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor. Milas başta olmak üzere Bodrum, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde yoğun olarak gerçekleştirilen zeytin üretimi, Muğla ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Muğla'da toplam 2 milyon 16 bin 273 dekar tarım alanının yüzde 49,6'sını zeytinlik alanlar oluşturuyor. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon dekar alanda zeytin yetiştiriciliği yapılırken, bunun 524 bin dekarı Milas ilçesinde bulunuyor. Milas, Muğla'daki toplam zeytinlik alanlarının yüzde 52,6'sına sahip olmasıyla üretimde ilk sırada yer alıyor.

MEMECİK ZEYTİNİ ÖNDE

Muğla'da zeytin üretiminde bölgenin yerel çeşidi olan memecik zeytini öne çıkıyor. Kentteki zeytinliklerin yaklaşık yüzde 70'inde memecik çeşidi yetiştirilirken, yüzde 25'inde Gemlik, kalan yüzde 5'lik bölümünde ise Edremit ve Manzalina gibi farklı zeytin çeşitleri bulunuyor. Özellikle yağ kalitesiyle öne çıkan memecik zeytini, Muğla'nın zeytinyağı üretimindeki önemli değerleri arasında yer alıyor.

ÜLKE ÜRETİMİNDE 5'İNCİ SIRADA

Muğla, Türkiye'nin yağlık zeytin üretiminde de önemli paya sahip. Türkiye genelindeki yağlık zeytin üretiminin yüzde 8,7'sini karşılayan kentte, yıllık 157 bin 65 ton yağlık zeytin üretimi gerçekleştiriliyor. Bu üretim miktarıyla Muğla, Türkiye genelinde en fazla yağlık zeytin üreten 5'inci il konumunda bulunuyor.

'BEREKETLİ BİR HASAT DİLİYORUM'

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, zeytinin Muğla tarımı ve ekonomisi açısından önem taşıdığını söyledi. Muğla'nın sahip olduğu zeytinlik alanları ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Baydar, "Yaklaşık 1 milyon dekar alanda gerçekleştirilen zeytin yetiştiriciliği, yüzlerce ailemizin geçim kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle bölgemize özgü memecik zeytini, yağ kalitesi ve kendine has özellikleriyle öne çıkıyor. Zeytin ve zeytinyağı, sadece ekonomik açıdan değil, kültürel mirasımızın korunması açısından da büyük değer taşıyor. Üreticilerimizin yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını temenni ediyor, bereketli ve verimli bir hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.

'DANE KALİTESİ ÜST SEVİYEYE ULAŞTI'

Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç de yeni hasat sezonunun bereketli bir tabloyla başladığına dikkati çekerek, "Mevsim normallerinde seyreden yağışlar ve 'var yılı' döngüsünün olumlu etkisiyle bahçelerimizdeki ağaçlarda hem rekolte hem de dane kalitesi üst seviyeye ulaştı" dedi.

'HASADIN SONUNDA MUTLU OLUYORUZ'

Menteşe'nin Göktepe Mahallesi'nden çiftçi Barış Duruer, hasatla birlikte zeytin bahçelerinde hareketliğin başladığını ifade ederek, "Bu yıl zeytinde verim çok güzel. Zeytin, Ege Bölgesi'nin önemli gelir kaynaklarından. Biz satış yapmıyoruz, 1 yıl boyunca kendi ürettiğimiz zeytinyağını tüketiyoruz. Zeytin toplamak biraz zahmetli ama emeğimizin karşılığını almak buna değer. Hasadın sonunda yağımızı elde ettiğimizde mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı